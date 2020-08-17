Son dakika haber | İran'ın, Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiası
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Son dakika haber | İran'ın, Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre ABD istihbaratının, İran'ın Afganistan'daki ABD askerlerinin ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddia edildi.

Son dakika haber | İran'ın, Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiası
17.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:58

ABD istihbaratının, İran'ın Afganistan'daki ABD askerlerinin ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiği iddia edildi.

CNN'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) belgelerine dayandırdığı haberine göre, yabancı bir ülke, Taliban'a Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerine saldırmaları için para teklif etti.

Söz konusu para teklifinin geçen yıl Amerikan askerlerinin hedef alındığı 6 saldırıyla ilgili olduğunun vurgulandığı haberde, belgelerde bu ülkenin adının zikredilmediği ancak CNN'e konuşan kaynakların, bu ülkenin İran olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Belgelerde dikkat çeken bir saldırının ise 11 Aralık'ta ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'ne yapılan ve 2 sivilin ölümü, 70'den fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı olduğu belirtildi.

Rusya'nın da Taliban'a para teklif ettiği iddia edilmişti

New York Times gazetesi, 26 Haziran'da ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

İstihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile martta paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik notayla durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, söz konusu istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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