Son dakika haber... İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza
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Son dakika haber... İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nde kaza

Son dakika haberler... İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ve ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün ziyaret ettiği Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirildi.

İran'ın İsfahan şehrinde bulunan ve ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün ziyaret ettiği Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiği bildirildi.

İran'ın İsfahan kentinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldi. Ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dün ziyaret ettiği tesisteki kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazaya ilişkin detaylı bir açıklama da yapılmadı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, kazanın neden kaynaklandığını araştırdıklarını belirterek, kazada herhangi bir yaralanmanın veya çevre kirliliğinin yaşanmadığını söyledi.

Kazanın meydana geldiği açıklanan tesiste dün Ruhani'nin talimatıyla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adet IR6 santrifüjleri ile uranyum zenginleştirmesine başlanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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