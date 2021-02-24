Son dakika haber! İran'ın Irak sınırında çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesi öldürüldü
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Son dakika haber! İran'ın Irak sınırında çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesi öldürüldü

24.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 21:18
Son dakika haber! İran'ın Irak sınırında çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesi öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr ilçesinde çıkan çatışmada 2 silahlı örgüt üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün saldırı hazırlığındaki 2 silahlı örgüt üyesi ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çıkan çatışmada "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan örgüte bağlı 2 militanın" öldürüldüğü ifade edildi. Çatışmanın ardından silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada örgüt ismi verilmedi ancak IKBY'de askeri ve siyasi karargahı bulunan İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) İran'a karşı silahlı mücadele veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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