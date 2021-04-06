Son dakika haber! İran Hükümet Sözcüsü: Nükleer anlaşma öncesinden daha çok uranyum ayrıştırıyoruz
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Son dakika haber! İran Hükümet Sözcüsü: Nükleer anlaşma öncesinden daha çok uranyum ayrıştırıyoruz

Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İran Hükümet Sözcüsü: Nükleer anlaşma öncesinden daha çok uranyum ayrıştırıyoruz

Son dakika haberleri: İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma öncesinden daha fazla SWU (uranyum ayrıştırma birimi) ürettiğini söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin 5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma öncesinden daha fazla SWU (uranyum ayrıştırma birimi) ürettiğini söyledi.

Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, düzenlediği basın toplantısında konuşan Rebii, nükleer faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Rebii, "Nükleer anlaşmadan önce 13 bin SWU üretiyorduk. Şu an bu rakam 16 bin 500'e çıktı." dedi.

Rebii, "Natanz Nükleer Tesisi'nde 6 adet IR-2m (santrifüj) zincir sistemi, 2 adet IR-4 ve bir adet IR-6 zincir sistemi kuruldu." ifadelerini kullandı.

"IR-9 denemeleri başladı"

Öte yandan İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yerli üretim IR-9'un denemelerine başlandığını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kemalvendi, "50 SWU üretim kapasitesi olan, tamamen yerli üretim IR-9'un test çalışmaları başlamıştır." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1 ülkeleri) ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma İran'ın bu alandaki faaliyetlerine sınırlamalar getirmişti.

ABD'nin 2018 yılında anlaşmadan çekilmesi ve İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların geri gelmesiyle, ülkenin petrol ihracatının neredeyse durma seviyesine geldiği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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