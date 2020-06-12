Son dakika haber! İran Güney Kore'deki yaklaşık 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor
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Son dakika haber! İran Güney Kore'deki yaklaşık 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor

Son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi.

Son dakika haber! İran Güney Kore'deki yaklaşık 9 milyar dolar alacağı için harekete geçiyor
12.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:49

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Güney Kore'de bloke edilen yaklaşık 9 milyar dolarlık İran parasının iade edilmesi için Merkez Bankasına uluslararası kurumlar nezdinde girişimlerde bulunma talimatı verdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile telefonda görüşen Ruhani, ABD yaptırımlarına uyarak İran parasını bloke eden Güney Kore yönetimini eleştirdi.

Ruhani, İran'a ait paranın iade edilmesi için Merkez Bankasına, Dışişleri Bakanlığı ile iş birliği içinde konuyu uluslararası kurumlara taşıması ve mali kurumlar üzerinden hukuki girişimlerde bulunması talimatı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Güney Kore'nin, İran Merkez Bankasına ait kaynakların temel gıda maddeleri ve ilaçların alımı için kullanılmasına izin vermemesi kesinlikle kabul edilemez. Güney Kore hükümetinin en kısa sürede bu kısıtlamaları ortadan kaldırmasını bekliyoruz."

İran-Güney Kore Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Tenhayi de İran'ın Seul yönetimi tarafından bloke edilen parasının 6,5 milyar ile 9 milyar dolar arasında olduğu ifade etti. Tenhayi, Güney Kore'nin bu paradan 50 milyon doları serbest bırakma sözü verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini ileri sürdü.

Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınması nedeniyle Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.

Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle İran'dan petrol ithalatını sonlandırmıştı.

ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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