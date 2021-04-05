"Viyana'da ABD yaptırımlarının nasıl kaldırılacağını ele alacağız"
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"Viyana'da ABD yaptırımlarının nasıl kaldırılacağını ele alacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
'Viyana'da ABD yaptırımlarının nasıl kaldırılacağını ele alacağız'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yarın nükleer anlaşmaya ilişkin Avusturya'nın başkentiViyana'da yapılacak görüşmelerde ABD yaptırımlarının nasıl kaldırılacağının ele alınacağını ifade etti.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yarın nükleer anlaşmaya ilişkin Avusturya'nın başkenti

Viyana'da yapılacak görüşmelerde ABD yaptırımlarının nasıl kaldırılacağının ele alınacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, haftalık düzenlediği basın toplantısında yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşmaya ilişkin yapılacak olan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Hatipzade, "Yarın Viyana'da yapılacak görüşmelerde ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı acımasız yaptırımların nasıl kaldırılacağı ve anlaşmaya muhatap ülkelerin taahhütlerini nasıl uygulayacakları ele alınacak" dedi.

"TARAFLARIN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

Yarın yapılacak görüşmelerde 4+1 ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda ne kadar ciddi olduklarını göreceklerini belirten

Hatipzade, "Yarın İran'ın ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağını ve tarafların ne kadar ciddi olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Viyana'da yapılacak görüşmelerde ABD ve İran ile iki ayrı anlaşma yapılacağına ilişkin iddialara açıklık getiren Hatipzade, "4+1 ülkelerinin ABD ile ne zaman ve nerede anlaşma yapacakları onları ilgilendiren bir konu. Biz yarın yaptırımların kaldırılmasını ve bunun nasıl olacağını ele alacağız" dedi.

"İRAN AÇISINDAN ÇÖZÜM AÇIK VE BASİT"

Hatipzade, İran açısından çözümün açık ve basit olduğunu belirterek, "ABD, öncelikle tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Ardından biz bunu test edeceğiz ve taahhütlerimizi tekrar uygulamaya başlayacağız" ifadesini kullandı.

"YAPTIRIMLAR TEK SEFERDE KALDIRILMALI"

ABD'nin yaptırımları aşamalı olarak kaldırma planını kabul etmediklerini belirten Hatipzade, "Bizim için tek atılacak adım var. O ise tüm yaptırımların tek seferde kaldırılması. Yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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