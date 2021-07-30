Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı Açıklaması

Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle yayımladığı dayanışma mesajında "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Zarif, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız."

Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Zarif, "Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Demet Akalın Sevda Erginci İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Reçber Roger Schmidt Sergen Yalçın Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle Türkçe dayanışma mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:40:12. #1.14#

title