İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ABD'nin yaptırımları ve sabotajları ile müzakere ortamının oluşturulamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde, ABD'nin yaptırımları ve sabotajları ile müzakere ortamının oluşturulamayacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve nükleer anlaşmanın ele alındığı görüşmede Zarif, İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Bakan Zarif, Avrupa Birliği'nin (AB) İranlı bazı yetkililere ve kurumlara yönelim yaptırım kararını eleştirerek kendilerinin de Avrupalı yetkilileri yaptırım listesine alabileceklerini belirtti.

"GÖÇMEN KARŞITLIĞI VE İSLAM DÜŞMANLIĞINDA AVRUPA KORKUNÇ BİR DURUMDA"

Zarif, "Avrupa insan hakları ve ahlaki konularda diğerlerinden üstün olmadığını görmelidir. Göçmen karşıtlığı ve İslam düşmanlığında Avrupa korkunç bir durumda. AB, İran'a bu konuda yaptırım uygulayacak konumda değil" ifadelerini kullandı.

Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik İsrail tarafından gerçekleşen saldırıya değinen Zarif, "ABD, yaptırımları ve sabotajları kullanarak müzakere ortamı sağlayamayacağını bilmelidir. Müzakerelerde ise elimiz daha güçlü olacak. Nükleer faaliyetlerimizi ise arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

LAVROV: "İRAN'A YÖNELİK TÜM YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Bizim bu konudaki görüşümüz açık. İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu uluslararası alanda diplomasi ve iş birliği gücünü arıtacaktır" şeklinde konuştu.

"NÜKLEER ANLAŞMA ANCAK ABD'NİN TAAHHÜTLERİNE UYMASIYLA TEKRAR HAYAT BULABİLİR"

Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi gerektiğini belirterek, "Nükleer anlaşma ancak ABD'nin taahhütlerine uymasıyla tekrar hayat bulabilir. Bu konuda ABD, Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı karara uymalıdır" dedi.

İRAN CUMHURBAŞKANI HASAN RUHANİ: "İSRAİL'İN KÖRFEZDEKİ VARLIĞI TEHDİT OLUŞTURUYOR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüşmesinin ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildi. Ruhani, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde İsrail'in Basra Körfezi'ndeki varlığını arttıracak adımların istikrar ve barış için tehdit olacağını söyledi. Bölgede Rusya ile iş birliğini ve ikili ilişkileri artırmak istediklerini belirten Ruhani, "Bölgede özellikle ABD'nin istilaları hedef alan adımlarına karşılık Rusya ile iş birliğine olumlu bakıyor ve önemsiyoruz" dedi.

İran'a yönelik BM'nin uyguladığı silah yaptırımlarının sona erdiğini hatırlatan Ruhani, Rusya ile askeri ve savunma alanlarında da iş birliği yapmak istediklerini belirterek, "Bölgenin istikrarı ve güvenliği, bölge ülkeleri tarafından sağlanmalıdır. Bu konuda bölge ülkeleri ile askeri ve savunma alanlarında iş birliğine hazırız" ifadesini kullandı.

Ruhani, Rusya'ya nükleer müzakerelerde sağladığı olumlu katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bugün, ABD ve tüm dünya İran'a yönelik maksimum baskı politikalarının yenildiğini artık kabul ediyor. ABD'nin tüm yaptırımları kaldırmak ve nükleer anlaşmaya dönmek dışında bir seçeneği bulunmuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ruhani ile görüşmesinde, Moskova'nın bölgesel iş birliğine hazır olduğunu ve Viyana görüşmelerine olumlu baktıklarını vurgulayarak, "Bizim açımızdan nükleer anlaşmanın ihyası ancak ABD'nin yaptırımları kaldırması ve anlaşmaya geri dönmesi ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Caner Erkin Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov ile nükleer anlaşmayı görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:18:14. #1.16#
title