Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaretini iptal etti
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Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaretini iptal etti

Son dakika haber... İran Dışişleri Bakanı Zarif devlet binalarına İsrail bayrağı çeken Avusturya'ya ziyaretini iptal etti
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Shallenberg'le yapacağı görüşmeyi, bu ülkenin, devlet binalarına İsrail bayrağı çekmesi nedeniyle iptal etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Shallenberg'le yapacağı görüşmeyi, bu ülkenin, devlet binalarına İsrail bayrağı çekmesi nedeniyle iptal etti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünkü görüşmenin iptal edildiği duyuruldu.

Ülke basınında, Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberlerde, Zarif'in Avusturya devlet binalarında İsrail bayraklarının yer alması nedeniyle ziyareti iptal ettiği kaydedildi.

İspanya'da temaslarda bulunan Zarif'in sonraki durağının, Viyana olması bekleniyordu.

Viyana'da Filistin'le dayanışma gösterileri iptal edildi

Öte yandan Viyana'da İsrail'in Filistin'e yönelik baskılarını protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan 4 gösteri, polis tarafından toplumun huzur ve güvenliği gerekçe gösterilerek iptal edildi.

Bu arada İsrail'in Viyana Büyükelçiliği ve sinagoglarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Avusturya devlet binalarına İsrail bayraklarının asılmasına, başta Türkiye olmak üzere İran da tepki göstermişti.

Avusturya, dün İsrail'le dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla devlet binalarına bu ülkenin bayrağını çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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