"ABD ve Avrupa nükleer anlaşmaya dönerse biz de anlaşmaya bağlı kalırız"
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"ABD ve Avrupa nükleer anlaşmaya dönerse biz de anlaşmaya bağlı kalırız"

03.12.2020 20:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:00

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, video konferans yöntemiyle MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katıldı. Zarif, ABD ile yeniden bir müzakere yapmayacaklarını belirterek, "Daha önce 2 yıl müzakere yaptık. Müzakere süreci bitti. Başka bir müzakere olmayacak. Balistik füze ve bölgesel faaliyetler müzakere konusu yapılmadı" dedi.

Konuşmasında Avrupa ülkelerine de seslenen Zarif, İran'ın füze kapasitesinin müzakere konusu olmayacağını belirterek, "İran'ın füze sanayisini müzakere konusu yapmak istiyorlarsa önce kendileri bölgeye silah satışlarını sonlandırsınlar. Batılı ülkeler bölgede işledikleri kötülükleri sonlandırana kadar bu konularda sessiz kalmalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Zarif, ABD ve Avrupa'nın taahhütlerine uymaları halinde İran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyledi. Avrupa ülkelerinin ABD karşısında istenilen direnci gösteremediklerini belirten Zarif, "Avrupa, ABD yaptırımlarına boyun eğdi. Onlar anlaşmaya bağlı kaldıklarını söylüyorlar. Ancak biz İran'da herhangi bir Avrupalı şirketi görmüyoruz ve İran'dan petrol aldıklarına da şahit olmadık" diyerek Avrupa ülkelerini eleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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