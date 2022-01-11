Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü
AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Abdullahiyan, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde Hamas lideri Heniyye ile görüştü.

Görüşmede Abdullahiyan, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak Filistin'i desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

İki günlük Körfez ziyareti kapsamında Umman'dan Katar'a geçen Abdullahiyan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelmişti.

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü

Son dakika haber: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Doha'da Hamas lideri Heniyye ile görüştü

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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