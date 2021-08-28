Son dakika haber! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, barış ve kalkınma için bölgesel koalisyon oluşturulması çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, barış ve kalkınma için bölgesel koalisyon oluşturulması çağrısında bulundu

Son dakika haber! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, barış ve kalkınma için bölgesel koalisyon oluşturulması çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortadoğu bölgesinin sürdürülebilir güvenliğe ihtiyacı olduğunu ve bölge ülkelerine barış ve kalkınma için bir koalisyon oluşturma çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ortadoğu bölgesinin sürdürülebilir güvenliğe ihtiyacı olduğunu ve bölge ülkelerine barış ve kalkınma için bir koalisyon oluşturma çağrısında bulundu.

Abdullahiyan, Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ta istikrarın sağlanması için ülkesinin bu ülkeye desteğini sürdüreceğini belirtti.

ABD'nin bölgedeki varlığının sürdürülebilir barış ve istikrara engel olduğunu vurgulayan Abdullahiyan, "Amerikalılar bölge halklarına asla barış ve güvenlik getirmeyecek. Bölgedeki istikrarsızlığın temel nedeni dış müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, sürdürülebilir bölgesel güvenliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için bölge ülkeleri arasında karşılık güvenin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İran'ın bölgesel diyaloğun geliştirilmesi için hazır olduğunu belirten Abdullahiyan, sürdürülebilir güvenliğin sağlanması ve barış ve kalkınma için bölge ülkelerinin ekonomik kaynaklarını kullanarak bir koalisyon oluşturması gerektiğini ifade etti.

Abdullahiyan, İran'ın, Irak hükümetinin "yabancı birliklerin ülkeden çıkarılması ve erken seçimler" de dahil olmak üzere aldığı tüm kararları desteklediğini dile getirdi.

Ülkesinin terörle mücadelede Irak'a destek vermeye devam edeceğini kaydeden Abdullahiyan, konferansta Suriye rejiminin yer almamasından da üzüntü duyduklarını sözlerine ekledi.

Göreve gelmesinin ardından ilk ülke dışı gezisini Irak'a yapan Abdullahiyan, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürüldüğü Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki bölgeyi ziyaret etti.

Abdullahiyan, burada yaptığı konuşmada, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından düzenlenen suikasta ilişkin tüm yasal girişimlere başvuracaklarını belirterek, "ABD yönetimi, bu eylemin sonuçlarından kaçamaz. Bu terör eyleminin failleri ve azmettiricileri cezalandırılmalı ve adalete teslim edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hazal Kaya Deniz Akkaya Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, barış ve kalkınma için bölgesel koalisyon oluşturulması çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 17:18:20. #1.16#

title