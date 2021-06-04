Son dakika haber: İran Devrim Muhafızları Ordusuna mensup iki asker Suriye'de öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuda hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Hasan Abdullahzade ve Muhsin Abbasi, Deyrizor'dan Tedmür'e giderken yolda terör örgütü DEAŞ'ın kurduğu pusuya düştü.

Hayatını kaybeden İranlı askerlerin Suriye'de "askeri danışman" olarak görev yaptıkları belirtilirken ne zaman öldürüldüklerine dair bilgi verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun