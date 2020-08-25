Son dakika haber... İran destekli terörist gruplardan İdlib'de cephe hattına takviye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... İran destekli terörist gruplardan İdlib'de cephe hattına takviye

Son dakika haberleri: İran destekli terörist gruplara bağlı 450 unsur daha İdlib'de cephe hattına intikal etti.

Son dakika haber... İran destekli terörist gruplardan İdlib'de cephe hattına takviye
25.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:31

İran destekli terörist gruplara bağlı 450 unsur daha İdlib'de cephe hattına intikal etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ellerinde ağır silahlarla dün gece Irak'tan Suriye'ye geçiş yapan, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütüne bağlı 250 milis unsur, geceyi Deyrizor kentinde geçirdi.

Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara bağlı 200 unsurla birleşen milisler, otobüs ve pikaplarla İdlib'de cephe hattına intikal etti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin çevresindeki cephe hatlarına son 3 ayda 2 binden fazla unsurluk takviye gücü göndermişti.

Rejim güçlerinin sevkiyatlarında çok sayıda tank, top, havan ve uçaksavar gibi ağır silahların bulunduğu belirlenmişti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdiler.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'taMoskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık iki milyon sivil Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı 3. Sayfa
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Dünya
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Son Dakika: Giresun'daki sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Son Dakika: Giresun'daki sel nedeniyle ilçe ve köyler dahil elektrik faturaları ertelenecek
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Türkiye, Formula 1'in 2020 takviminde yer alacak
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Kronik rahatsızlığı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine uzaktan eğitim imkanı tanındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Fatih Terim Sinan Gümüş Sergen Yalçın
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İran destekli terörist gruplardan İdlib'de cephe hattına takviye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:10:21. #1.15#
title