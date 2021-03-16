Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı
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Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı

16.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:28

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 443 kişi yaralandı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 443 kişi yaralandı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi için yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında bu yıl da kan aktı. İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi yaptığı açıklamada, Çarşamba Suri kutlamaları nedeniyle şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 443 kişinin yaralandığını bildirdi.

Halidi, yaralanan 443 kişiden 52'sinin uzuvlarını kaybettiklerini belirterek, "386 kişide ağır yanık görülürken,125 kişide görme kaybı yaşandı" dedi.

En çok yaralı sayısının başkent Tahran'da kaydedildiğini ifade eden Halidi, "Kürdistan eyaletinde 3, Tebriz, Tahran ve Urumiye şehirlerde 1'er kişi hayatını kaybetti. Çarşamba Suri kutlamaları için hazırlanan patlayıcı ve yanıcı maddeler ölümlere ve yaralanmalara neden oluyor" dedi.

Sağlık ekiplerinin korona virüs ile mücadele ettiklerini hatırlatan Halidi, İranlılardan Çarşamba Suri kutlamalarını sonlandırmalarını ve sağlık çalışanlarına yardımcı olmalarını istedi.

Geçen yıl 3 kişi ölmüştü

İran'da geçtiğimiz yıl Nevruz Bayramı nedeniyle yapılan Çarşamba Suri kutlamalarında 3 kişi hayatını kaybetmiş bin 403 kişi yaralanmıştı.

İran'da Nevruz Bayramı öncesi son Çarşamba gecesi yapılan kutlamalara "Çarşamba Suri" adı veriliyor. Her yıl Çarşamba Suri kutlamalarında kullanılan havai fişekler, patlayıcı ve yanıcı maddeler pek çok İranlının yaralanmasına ve ölümüne neden oluyor. Hicri Şemsi Takvim'in kullanıldığı İran'da, Nevruz (yeni yıl) 21 Mart tarihinde başlıyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı
Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı
Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı
Son dakika! İran'da Suri kutlamalarında 6 ölü, 443 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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