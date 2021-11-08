Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 140 artarak 127 bin 439'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1164'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 996 bin 155'e yükseldiği ülkede, 140 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 439'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 669 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 319 bin 795 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 39 milyon 465 bin 958 kişiye ikinci dozu, 198 bin 634 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 94 milyon 984 bin 387 doz aşı uygulandı.

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