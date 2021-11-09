Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 112 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artarak 127 bin 551'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 112 artarak 127 bin 551'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 305 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1203'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 4 bin 460'a yükseldiği ülkede, 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 551 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 640 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 405 bin 154 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 40 milyon 193 bin 198 kişiye ikinci dozu, 268 bin 638 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 95 milyon 866 bin 990 doz aşı uygulandı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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