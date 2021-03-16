Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

16.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:40
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 97 kişi hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 61 bin 427'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 97 artarak 61 bin 427'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 380 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 889'unun hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 427'ye, vaka sayısının da 1 milyon 763 bin 313'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 848'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 506 bin 360'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 844 bin 528 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari ayrıca ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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