Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 96 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artarak 62 bin 665'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 96 artarak 62 bin 665'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1288'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 885 bin 564'e çıktığını aktaran Lari, 96 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 665 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 970'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 617 bin 333'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 821 bin 847 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 32 şehrin "kırmızı", 85 şehrin "turuncu", 272 şehrin "sarı" ve 59 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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