Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti

25.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:44
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 94 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 59 bin 830'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 59 bin 830'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 206 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 687'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 59 bin 830'a, vaka sayısının da 1 milyon 607 bin 81'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 712'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü kaydeden Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 372 bin 309'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 10 milyon 674 bin 944 olduğu bilgisini verdi.

Sözcü Lari ayrıca, ülke genelinde risk durumlarına göre 11 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 252 şehrin "sarı" ve 154 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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