Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

07.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:46
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 93 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 687'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 93 artarak 60 bin 687'ye yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 10 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 570'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 60 bin 687'ye, vaka sayısının da 1 milyon 689 bin 692'ye çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 795'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 442 bin 198'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 274 bin 630 olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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