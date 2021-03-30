Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 91 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 62 bin 569'a yükseldi.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 91 artarak 62 bin 569'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 10 bin 250 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan bin 39'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 875 bin 984'e çıktığını aktaran Lari, 91 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 569 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 953'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 608 bin 807'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 751 bin 397 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 25 şehrin "kırmızı", 56 şehrin "turuncu", 277 şehrin "sarı" ve 90 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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