Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 61 bin 581'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 61 bin 581'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, salgında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 530 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 673'ünün hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari böylece virüs kaynaklı can kaybının 61 bin 581'e, vaka sayısının da 1 milyon 778 bin 645'e çıktığını kaydetti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 866'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 521 bin 377'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 976 bin 428 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 9 şehrin "kırmızı", 31 şehrin "turuncu", 295 şehrin "sarı" ve 113 şehrin de "mavi" bölgeler olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun