Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

24.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:34
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 89 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 57 bin 383'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 89 artarak 57 bin 383'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 945 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 437'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 57 bin 383'e, vaka sayısının da 1 milyon 372 bin 977'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 90'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 164 bin 794'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 905 bin 93 olduğunu kaydetti.

Ülkede "kırmızı" seviyesinde şehir kalmadığını aktaran Lari, 18 şehrin "turuncu", 154 şehrin "sarı", 276 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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