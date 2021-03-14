Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

14.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:25
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artarak 61 bin 230'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artarak 61 bin 230'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınında son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 593 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 748'inin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 230'a, vaka sayısının da 1 milyon 746 bin 953'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 831'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 492 bin 488'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 11 milyon 716 bin 210 olduğunu kaydetti.

Sözcü Lari, ülke genelinde 11 şehrin kırmızı, 32 şehrin turuncu, 251 şehrin sarı ve 154 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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