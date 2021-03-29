Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artarak 62 bin 478'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artarak 62 bin 478'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 9 bin 310 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1157'sinin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 864 bin 984'e çıktığını aktaran Lari, 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 478 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 940'ının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 600 bin 488'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 682 bin 968 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 23 şehrin "kırmızı", 44 şehrin "turuncu", 287 şehrin "sarı" ve 94 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun