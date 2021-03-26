Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 81 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artarak 62 bin 223'e yükseldi.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81 artarak 62 bin 223'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 7 bin 980 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 965'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 838 bin 803'e çıktığını aktaran Lari, 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 62 bin 223 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 908'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 577 bin 408'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 481 bin 917 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 17 şehrin "kırmızı" ve 42 şehrin "turuncu" olarak belirlendiğini ve buralara giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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