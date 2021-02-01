Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 79 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 38'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 79 artarak 58 bin 38'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 597 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 817'sinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 38'e, vaka sayısının da 1 milyon 424 bin 596'ya çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 896'sının yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 216 bin 305'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 9 milyon 340 bin 259 olduğunu kaydetti.

Ülkede yüksek riskli olarak nitelenen "kırmızı" seviyede şehrin kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 18 şehrin "turuncu", 124 şehrin "sarı" ve 306 şehrin de "mavi" kategoride olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun