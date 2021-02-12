Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti

12.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:12
Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 58 kişi hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 809'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 58 bin 809'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 298 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 557'sinin hastanelere yatırıldığını belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 809'a, vaka sayısının da 1 milyon 503 bin 753'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 729'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 285 bin 14 olduğunu ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısının 9 milyon 938 bin 625'e ulaştığını kaydetti.

Ülkede yüksek riskli olarak nitelenen kırmızı seviyesinde şehir kalmadığını ifade eden Sözcü Lari, 36 şehrin turuncu, 178 şehrin sarı ve 234 şehrin de mavi bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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