Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 303 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 303 artarak 89 bin 782'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 303 artarak 89 bin 782'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Salgında son 24 saatte 33 bin 817 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 694'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 792 bin 14'e çıktığı ülkede, 303 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 89 bin 782 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 205'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 310 bin 163'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 25 milyon 731 bin 940 oldu.

İran'da toplam 11 milyon 407 bin 738 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 8 milyon 848 bin 936 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 558 bin 802 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 11 milyon 407 bin 738 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 232 şehrin "kırmızı", 117 şehrin "turuncu", 99 şehrin de "sarı" kategoride yer aldığı ve "kırmızı" ile "turuncu" kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun