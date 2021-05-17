Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 286 artarak 77 bin 222'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 286 artarak 77 bin 222'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 14 bin 319 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 94'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Son verilerle vaka sayısının 2 milyon 765 bin 485'e çıktığı, 286 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybının 77 bin 222 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 264'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 242 bin 23'e ulaştığı bildirildi.

Ülke genelinde yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 18 milyon 151 bin 487 oldu.

İran'da toplam 2 milyon 420 bin 983 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 2 milyon 32 bin 162 kişiye aşının ilk dozunun, 388 bin 821 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar toplam 2 milyon 420 bin 983 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Ülke genelinde risk durumuna göre 3 şehrin "kırmızı", 262'sinin "turuncu", 183'ünün de "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, "kırmızı" ve "turuncu" kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serdar Ortaç Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Arda Turan Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 286 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:48:42. #1.15#

title