Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 213 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 213 artarak 87 bin 837'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 213 artarak 87 bin 837'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 bin 379 yeni vakanın tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 755'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 3 milyon 603 bin 527'ye çıktığı ülkede, 213 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 87 bin 837'ye yükseldi.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 25 milyon 262 bin 349'a ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan aşılama sürecinin ağır işlediği ülkede Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Kiyanuş Cihanpur, Çin ve Japonya'dan gönderilen aşı sevkiyatlarının yarın ülkeye ulaşacağını belirtti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da şu ana kadar yaklaşık 10 milyon doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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