Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 210 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 210 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 210 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 210 artarak 88 bin 273'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 210 artarak 88 bin 273'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Son 24 saatte 21 bin 814 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 432'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 645 bin 654'e çıktığı ülkede, 210 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 88 bin 273'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede yapılan toplam test sayısının ise 25 milyon 400 bin 499'a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 446 bin 510 kişiye aşının ilk dozunun, 2 milyon 353 bin 976 kişiye de ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 9 milyon 800 bin 486 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan İran Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ithal edilen 1 milyon 130 bin aşının bugün ülkeye girdiği ve aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplamda 13 milyon 252 bin 600 doz aşının ithal edildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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