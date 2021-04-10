Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 193 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 193 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 193 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 64 bin 232'ye yükseldi.

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İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 193 artarak 64 bin 232'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 666 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 2 bin 205'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 2 milyon 49 bin 78'e çıktığını aktaran Lari, 193 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 64 bin 232 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 329'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 702 bin 62'ye ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 577 bin 57 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 257 şehrin "kırmızı", 129 şehrin "turuncu", 51 şehrin "sarı" ve 11 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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