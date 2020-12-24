Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti

24.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:31
Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 artarak 54 bin 308'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 152 artarak 54 bin 308'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 54 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 183 bin 182'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 371'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının ise 924 bin 648 olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 7 milyon 253 bin 750 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İran genelinde 205 ilçenin "turuncu", 243 ilçenin de "sarı bölge" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Demet Akalın Furkan Palalı Seren Serengil
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Türk Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 152 kişi hayatını kaybetti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 14:34:18. #1.15#
title