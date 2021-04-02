Son dakika haber: İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 117 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117 artarak 62 bin 876'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117 artarak 62 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 660 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1330'unun hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 908 bin 974'e çıktığını aktaran Lari, 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 62 bin 876 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 633 bin 949'a ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 12 milyon 963 bin 778 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü??????? ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 46 şehrin "kırmızı", 119 şehrin "turuncu", 246 şehrin "sarı" ve 37 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun