Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 111 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 111 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber | İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 111 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 111 artarak 82 bin 965'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 111 artarak 82 bin 965'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son noktaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Son 24 saatte 8 bin 161 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 944'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 95 bin 135'e çıktığı ülkede, 111 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 82 bin 965 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 289'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 748 bin 320'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 22 milyon 449 bin 366 oldu.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 4 milyon 384 bin 451 kişiye aşının ilk dozunun, 919 bin 557 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 304 bin 8 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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