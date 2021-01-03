Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti

03.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:08
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 102 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102 artarak 55 bin 540'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102 artarak 55 bin 540'a yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 497'sinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Salgında son 24 saatte 102 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 55 bin 540'a, vaka sayısının da 1 milyon 243 bin 434'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 953'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 13 bin 18'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 7 milyon 777 bin 488 olduğunu kaydetti.

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari, Amul, Ramser ve Sevadkuh ilçelerinin halen "kırmızı" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgeler olduğuna işaret eden Lari, 43 ilçenin orta risk seviyesini gösteren "turuncu", 401 ilçenin ise düşük risk seviyesini gösteren "sarı" kategorisinde bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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