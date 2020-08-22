Son dakika haber: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 126 ölüm
Son dakika dünya haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti.
22.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:03
İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 502'ye yükseldi.
Ülkede 126 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 20 bin 502'ye çıktı. Ülkede 2 bin 28 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 356 bin 792'ye ulaştığı açıklandı.
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Kaynak: DHA