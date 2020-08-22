Son dakika haber: İran'da son 24 saatte koronavirüsten 126 ölüm Son dakika dünya haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 126 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 502'ye yükseldi.

Ülkede 126 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 20 bin 502'ye çıktı. Ülkede 2 bin 28 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 356 bin 792'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA