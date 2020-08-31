Son dakika haber! İran'da son 24 saatte koronavirüsten 109 ölüm Gelen son dakika haberine göre İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 109 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 571'e yükseldi.

Ülkede 109 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 21 bin 571'e çıktı. Ülkede 1642 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 375 bin 212'ye ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA