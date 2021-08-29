Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 581 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 581 artarak 106 bin 482'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 581 artarak 106 bin 482'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31 bin 516 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 3 bin 614'ü hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece toplam vaka sayısının 4 milyon 926 bin 964'e yükseldiği ülkede, 581 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 106 bin 482 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 877 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 18 milyon 261 bin 245 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu ve 7 milyon 914 bin 881 kişiye de ikinci dozu yapılırken, toplamda 26 milyon 176 bin 126 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 306 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 110 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 32 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun