Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 555 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 555 artarak 100 bin 810'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 555 artarak 100 bin 810'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 28 bin 833 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 64'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 616 bin 516'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 555 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 100 bin 810 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 587'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 868 bin 196'ya ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 27 milyon 666 bin 82 oldu.

İran'da toplam 21 milyon 805 bin 879 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 16 milyon 378 bin 331 kişiye ilk doz aşının, 5 milyon 427 bin 548 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 21 milyon 805 bin 879 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 359 şehrin "kırmızı", 59 şehrin "turuncu", 30 şehrin de "sarı" kategoride bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun