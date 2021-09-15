Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 452 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 452 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 452 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 452 artarak 115 bin 619'a yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 452 artarak 115 bin 619'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 731 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 3 bin 16'sının hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Buna göre toplam vaka sayısının 5 milyon 360 bin 387'ye yükseldiği ülkede, 452 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 115 bin 619 oldu.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 54 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 26 milyon 139 bin 133 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 13 milyon 75 bin 601 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 39 milyon 214 bin 734 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre, ülke genelinde 168 şehir "yüksek riskli" olarak belirlenen "kırmızı", 209 şehir "orta riskli" olarak belirlenen "turuncu" ve 71 şehir de "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" kategoride yer alıyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri
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