Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

01.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:22
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 434 artarak 35 bin 298 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 434 artarak 35 bin 298 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 434 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 7 bin 719 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 298'e, vaka sayısının da 620 bin 291'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 486 bin 691'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede toplam 4 milyon 965 bin 326 kişiye test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede kısıtlama kararı alınmıştı. Kısıtlama kararı alınan şehirlerde zorunlu olanlar dışındaki işyerlerinin açılması yasak olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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