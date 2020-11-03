Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

03.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:51
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422 artarak 36 bin 160 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422 artarak 36 bin 160 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 422 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 8 bin 932 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36 bin 160'a, vaka sayısının da 637 bin 712'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 378'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 495 bin 473'e ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyonun üstünde test yapıldığını kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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