Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 385 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 385 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 385 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 385 artarak 71 bin 351'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 385 artarak 71 bin 351'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 899 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 3 bin 53'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 479 bin 805'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 385 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 71 bin 351 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 367'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 938 bin 64'e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 693 bin 870 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 2 bin 591 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 798 bin 465 kişiye aşının ilk dozunun, 204 bin 126 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 2 bin 591 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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