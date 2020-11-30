Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

30.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:09
Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 artarak 48 bin 246 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 371 artarak 48 bin 246 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 371 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 246'ya vaka sayısının da 962 bin 70'e çıktığını aktardı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var
Araç sahipleri dikkat! Yarından itibaren zorunlu, 776 TL cezası var

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 852'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 668 bin 151 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 125 bin 348 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'ın da aralarında bulunduğu "yüksek riskli bölge" kategorisindeki yaklaşık 150 il ve ilçede, 21 Kasım'dan itibaren zorunlu olmayan işletmelerin 15 gün kapatılacağını belirtmişti.

Öte yandan 15 gün boyunca akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması yasak olacak. Kırmızı bölgelerde yasak ihlali yapanlara 1 milyon tümen (300 TL) turuncu bölgelerde de 500 bin tümen (150 TL) para cezası verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İlgili Haberler

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 692 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte korona virüsten 185 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Fatih Terim Samet Aybaba Mbaye Diagne Josef De Souza
Tüm Haberler Bursa Oyunlar Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... İran'da son 24 saatte 371 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 14:12:30. #1.15#
title