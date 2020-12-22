Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

22.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:18
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 187 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 54 bini geçti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 187 artarak 54 bini geçti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 208 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 3'e, vaka sayısının da 1 milyon 170 bin 743'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 467'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 903 bin 998 olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 149 bin 357 test uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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