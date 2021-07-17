Son dakika haber: İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haber: İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 175 artarak 86 bin 966'ya yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 175 artarak 86 bin 966'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşılara ilişkin veriler de paylaşıldı.

Açıklamada son 24 saatte 15 bin 139 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1725'inin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 501 bin 79'a çıktığı ülkede, 175 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 86 bin 966'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 24 milyon 968 bin 443'e ulaştı.

Açıklamada, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 891 bin 385 kişiye ilk doz, 2 milyon 252 bin 21 kişiye de ikinci doz aşının yapıldığı aktarıldı.

Böylece İran'da toplam 8 milyon 143 bin 406 doz aşı uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:24:36. #1.16#

title