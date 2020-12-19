Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

19.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:10
Son dakika haber | İran'da son 24 saatte 175 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 artarak 53 bin 448 oldu.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 artarak 53 bin 448 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 591'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 875 bin 943 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 896 bin 651 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 205 ilçenin turuncu ve 243 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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